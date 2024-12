Puntomagazine.it - Hamas accetta la permanenza temporanea delle forze israeliane a Gaza dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco

Accordo diilin vista:temporanee ae propone scambio di ostaggiGerusalemme, 12 dicembre 2024 – In una nuova svolta nelle trattative per ililtra Israele e, quest’ultima ha comunicato per la prima volta ai mediatori che accetterà lanella Striscia di, a partire dalindi un accordo diil. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine alle trattative.L’accordo, che dovrebbe essere siglato nei prossimi giorni, prevede una cessazioneostilità tra le due fazioni, ma con la condizione che lerimangano nella regione per un periodo limitato, il cui termine non è ancora stato definito.