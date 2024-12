Thesocialpost.it - Francia, la crisi fa bene a Le Pen: sale nei sondaggi. Oggi il nome del nuovo Premier

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, commenta con una certa soddisfazione la sua esclusione dalle consultazioni per la formazione delgoverno di coalizione in. Nonostante non sia stata invitata al vertice dei partiti, Le Pen appare consapevole dei vantaggi che potrebbero derivare dalla sua dura opposizione al Presidente Macron. “Ho vinto la medaglia dell’opposizione“, ha infatti affermato, forte dei più recentiche la vedono in netta crescita di popolarità e consensi fra i cittadini francesi. Le Pen, pur avendo adottato un linguaggio ironico, continua ad attaccare frontalmente l’Eliseo, che ha scelto di isolarla con una mossa non convenzionale. Non si era mai registrata prima, infatti, l’esclusione del leader del partito di maggioranza relativa dalle consultazioni per la scelta del