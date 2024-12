Ilnapolista.it - Dossena: «La società che gestisce il fondo di fine carriera incassa 1 milione e mezzo nell’immobiliare, senza girare nulla al fondo»

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo l’inchiesta sul presidente della Figc, Gabriele Gravina, il programma tv di Canale 5 Striscia la Notizia ha intervistato Beppe, ex campione del mondo nel 1982.: «Lacheildial»Come viene gestito il Tfr dei calciatori?«Allora, il Tfr dei giocatori appartiene al “dicalciatori e allenatori” che è gestito dallaSport Invest 2000, la qualeun patrimonio, la maggior parte investito in immobili. Si sa qualcosa della, è una Srl, ci sono i bilanci; io non sono riuscito a trovare informazioni sul. Vorrei e gradirei che ci sia trasparenza, per capire come vengono investiti questi 30/40 milioni».Poi è riuscito a spulciare qualcosa.