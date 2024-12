Tpi.it - Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Leggi su Tpi.it

Don14: leQuesta sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda l’ottavadi Don14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono ledella quinta? Ecco tutte le informazioni.Il Maresciallo Cecchini vede che sua nipote si comporta in modo strano e il ritrovamento di un test di gravidanza lascia pensare che possa essere incinta. Cecchini indaga sulla questione prima che arrivi a Spoleto il Colonnello Tommasi, per una visita a sorpresa alla figlia. Intanto, Vittoria è incerta sulla relazione con Egidio, mentre Diego spera di avere finalmente una possibilità concreta con la donna che ama.Don14: ildella serieTanti gli attori che entrano neldi Don14 (qui sopra ladelladi oggi).