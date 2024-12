Ilfattoquotidiano.it - Cure fuori Regione, nel 2023 gli italiani hanno speso il 7% in più. Emilia, Lombardia e Veneto le mete più scelte. Anche se molti rinunciano

Aumenta ancora la spesa pubblica per la mobilità sanitaria, cioè per gliche si curano in Regioni diverse da quella di residenza, spesso perché dove abitano non ci sono strutture adeguate e affidabili. I dati delsono stati presentati oggi, 12 settembre, da Agenas, l’Agenzia del ministero della Salute per i servizi sanitari regionali. In termini di spesa, nelsi registra una crescita nell’ordine del 7 per cento sul 2022, che completa il trend post pandemia e porta il totale a 2,88 miliardi di euro (su circa 130 del fondo sanitario nazionale). C’è un leggero aumentorispetto al 2019, l’ultimo anno prima del Covid, quando i costi per la mobilità interregionale si erano attestati a 2,84 miliardi di euro.Chi viaggia per curarsi per lo più va in-Romagna,, che assorbono gran parte della mobilità cosiddetta “attiva”: l’-Romagna ha di poco superato lain termini di ricavi da pazienti “in trasferta”.