Covid, annullate le multe ai no vax: "Una resa sbagliata del governo"

Alla fine hanno vinto loro, quelli meno virtuosi. Quelli che hanno puntato i piedi e si sono accomodati in spalla a chi ha porto il braccio per farsi inoculare il vaccino antidecretando la fine della pandemia. Loro sono i no vax anti, un milione e mezzo in Italia, quasi 40 mila in Emilia-Romagna, che hanno rifiutato di vaccinarsi contro il, hanno fatto ricorso contro l’obbligo e impugnato il pagamento della multa di 100 euro. E ora il Consiglio dei ministri ha deciso di annullare tutte quelle sanzioni, partite per i rispettivi destinatari nel 2022, quando il vaccino era diventato d’obbligo. Beffati alla fine anche quelli che, pur di rifuggire il vaccino, hanno corrisposto l’ammenda: per loro non ci sarà alcun rimborso. Anche in città e nell’ambito dell’Ausl Romagna la notizia è stata accolta con l’inevitabile strascico di frustrazioni ed esaltazioni.