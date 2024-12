Iodonna.it - Con l'attivazione in Italia dell'aggiornamento tecnico sulla piattaforma, Meta intende creare uno spazio digitale più sicuro per i teenager, riconoscendo la loro crescente presenza online e la necessità di tutelarli dalle insidie del web

Leggi su Iodonna.it

Nell’era in cui gli smartphone sono diventati un’estensione naturalee mani degli adolescenti, e non solo per la verità, dopo svariate e insistenti richieste anche Instagram fa un passo importante verso una maggiore consapevolezza del proprio ruolo sociale. La società sta, infatti, attivando in questi giorni ingli account dedicati ai, non solo un, ma, almeno nelle dichiarazioni, un cambio di paradigma nel modo in cui i social media si relazionano con le giovani generazioni. Tutto è iniziato lo scorso settembre, quando Instagram ha lanciato questa novità negli Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito. Ora, dopo tre mesi, finalmente, anche i giovanini potranno beneficiare di un ambientepensato specificamente per. Ma cosa significa davvero questa svolta? Hikikomori, consigli per aiutare i figli a uscire dall’isolamento sociale X Gli account adolescenti per ripensare il rapporto con i social mediaGli adolescenti di oggi sono la prima generazione a crescere in un mondo completamente digitalizzato, dove la distinzione tra vitae offline è sempre più sfumata.