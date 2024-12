Nerdpool.it - Clayface – Il villain di Batman sarà protagonista di un film scritto dal creatore di Hill House?

Uno dei cattivi più iconici diha recentemente rubato la scena nella serie di successo della HBO Penguin ma ora, un altro antagonista del Cavaliere Oscuro, è pronto a battersi, questa volta sul grande schermo. Variety riporta che i DC Studios hanno dato il via libera a un lungometraggio incentrato sul cattivo mutaformae, secondo una fonte vicina alla produzione, la sceneggiatura è stata scritta daldi Doctor Sleep e The Haunting ofMike Flanagan. Anche se non si sa molto altro, le riprese dovrebbero iniziare all’inizio del 2025.Flanagan è più impegnato che mai, maè un cattivo su cui voleva lavorare da tempo. Già nel 2021 Flanagan aveva twittato di essere “davvero desideroso di fare unstandalone sucome horror/thriller/tragedia” e, secondo quanto riferito, aveva proposto un progetto suai DC Studios nel 2023.