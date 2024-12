Chi è senza colpa | la spiegazione del finale del film con Tom Hardy

Leggi su Cinefilos.it

Chi è: ladeldelcon TomI racconti e i romanzi di Dennis Lehane si sono sempre rivelati ottimo materiale per il cinema, dando vita aparticolarmente celebri e premiati, da Mystic River a Gone Baby Gone, da Shutter Island a La legge della notte. Considerato uno dei nuovi maestri del romanzo thriller statunitense, Lehane vanta dunque un’influenza particolarmente forte sull’industria audiovisiva americana. Oltre che dai libri, però, vi è untratto da un suo racconto breve. Si tratta di Chi è(qui la recensione), thriller del 2014 sceneggiato dallo stesso Lehane e diretto da Michael R. Roskam, regista belga già noto per ilcandidato all’Oscar Bullhead – La vincente ascesa di Jacky.Chi è, il cui titolo originale è The Drop, è basato sul racconto breve del 2009 Animal Rescue.