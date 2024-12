Quotidiano.net - Chi è Monica Dugo, Isabella nella serie Libera

Il 10 dicembre 2024 è terminata la prima stagione di “”, una novità nel catalogo delle fiction di Rai 1. Il pubblico e i fan si chiedono se sarà realizzata anche una seconda stagione e la protagonista della, Lunetta Savino, ha ammesso di essere speranzosa su un possibile seguito. Gli ascolti sono stati buoni e si attende solo un comunicato ufficiale. Accanto alla protagonista, ha avuto un ruolo importante anche il personaggio di, interpretata da. La carrieraha origini siciliane e ha una interessante carriera come attrice, divisa tra il cinema e le fiction. Inoltre, in parallelo, ha debuttato anche come regista, partendo dai cortometraggi fino al suo debutto per il grande schermo per la pellicola “Come le tartarughe”. L’esordio dicome attrice risale al 2005 nel film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.