Lanazione.it - Cavalieri, serve la svolta: "Ancora troppi regali"

"Nelle ultime gare ho visto una squadra in crescita sotto il profilo della prestazione. Continuiamo tuttavia a fare "" ad avversari che non ne hanno bisogno, peccando di disattenzione e commettendo errori. Dobbiamo continuare a lavorare sotto questo aspetto e migliorare per quanto riguarda la gestione della gara, ripartendo dal confronto con Torino che sarà impegnativo". Coach Alberto Chiesa ha così fatto il punto sul momento deiUnion, alla luce della sconfitta con Parabiago, la sesta in sette partite di campionato, che ha relegato il club in penultima posizione nel girone 1 di Serie A 2024/25. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si può dire che capitan Puglia e soci hanno combattuto ad armi pari per più di un’ora contro la prima della classe, prima di cedere nel finale.