Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, ultimo atto: la data test cruciale

Rimini, 12 dicembre 2024 – Fine della prova generale. Ora, l’attenzione è rivolta all’. Alla camminata vera e propria: l’esperimento che fa da Atlante giudiziario a un’indagine lunga 14 mesi e con il solo obiettivo di rispondere alla domanda: chi ha uccisoPaganelli? La risposta, potrebbe partire proprio dal determinare in incidente probatorio se la persona ripresa nel video della cam3 della farmacia San Martino alle 22.17 del 3 ottobre 2023 sia o meno l’unico indagato Louis Dassilva. Ci sono voluti due giorni per preparare il terreno a questa operazione e ora, i periti delle parti hanno cerchiato in rosso sul calendario unaben precisa: 8 gennaio o 9 gennaio, a seconda delle migliori condizioni meteo. Sono questi i giorni in cui si svolgerà il momento clou della fase-2 dell’incidente probatorio sul filmato, che rappresenta ancora la prova più forte in mano alla procura nei confronti di Dassilva.