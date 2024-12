361magazine.com - Belve, l’annuncio a sorpresa su uno dei prossimi ospiti

Martedì in onda l’ultima puntata della stagioneVa in onda martedì 17 dicembre, l’ultima puntata della stagione di “”. A, nella giornata di oggi, 12 dicembre, è stato svelato sui social uno dei.È stato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti a “spoilerare” la sua presenza nel programma condotto da Francesca Fagnani. Da poco, Jovanotti, dopo alcuni problemi di salute è tornato con il singolo “Montecristo”, preludio al nuovo album che uscirà il prossimo 31 dicembre 2025.Leggi anche: Caso Mammucari, il commento al veleno della exè stato poi ripreso, sempre su Instagram dalla Fagnani che ha scritto: “E poi .martedì prossimo arriva lui. Che felicità”.Dopo le polemiche legate a Mammucari, l’ultima puntata andata in onda, martedì scorso, ha fatto faville in termini di ascolti e interazioni in rete.