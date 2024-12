Quotidiano.net - Appunti di viaggio tradotti in gioielli

Si può indossare un? A rispondere è WearTravelers, l’innovativo brand dia temanato dalla passione per l’esplorazione e la scoperta di Emanuele Ghidoni e Michela Tavola, compagni di vita e di viaggi, che dal 2021 trasformano le avventure intorno al mondo in veri e propri ricordi indossabili. Una linea di, orologi e accessori tematici capaci di catturare l’essenza del, combinando eleganza e significato. Nato come store online (https://weartravelers.it/), oggi ben affermato e disponibile in cinque lingue, WearTravelers è cresciuto rapidamente, diventando un simbolo per tutti coloro che desiderano indossare la propria passione per i viaggi. WearTravelers inizia un nuovo, con l’apertura del suo primo monomarca all’interno dell’Aeroporto di Torino,