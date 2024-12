Laprimapagina.it - A poco a poco

Di Vincenzo Calafiore11 Dicembre 2024 Udine E’ una notte lunga, di magiche immaginazioni inchinate a un futuro che se pur incerto aveva seco l’innocenza nello scenario di una guerra a finire: è la notte in cui ho respirato la vita,l’ 11 dicembre ! E c’era nell’aria la magia del Natale.Così, ricordando, la scrittura è spezzata, frangente come le onde del mare su uno scoglio vinto dal sole.I pensieri si poggiano leggeri sulla ragione, in riva a un mare immaginato, come sassi piccoli e tondi che il mare prende e riporta; si esalta il mio linguaggio pigro e indolente, in questo tempo presente:il presente sospeso dell’arresa e dell’attesa, del desiderio e della malinconia.E’ una notte flamenca, dai ritmi sempre più serrati, come le onde, come una tempesta.E’ un rifugio che mi accoglie e mi lascia andare, è una notte che si esprime qui, in libertà, come impeto di una passione vissuta con discrezione.