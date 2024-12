Zonawrestling.net - WWE: The Rock e tante altre leggende saranno alla prima puntata di Raw su Netflix?

Thesembra poter fare un grande ritorno in WWE, aggiungendo il suo apportopremièredi Raw il 6 gennaio 2025. Fresco del suo apporto a Bad Blood in ottobre, l’icona di Hollywood appare pronta a fare ancora una volta faville. Parlando della sua presenza a quest’ultimo PLE, il People’s Champ ha espresso il suo legame a lungo termine con la federazione: “Tornerò sempre, non solo per fare delle apparizioni, ma anche per contribuire all’espansione della compagnia”.Voci di corridoioSecondo rumor, Thesarà presente nella lineup delladi debutto di Raw all’Intuit Dome di Los Angeles. Grandi nomi come Roman Reigns, Cody Rhodes, CM Punk e John Cena sono già stati confermati, e la notizia lascia presagiresorprese, come quelle che riguardano Steve Austin e Shawn Michaels.