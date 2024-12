Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 11/12/24

“Lei è una donna di teatro, non capisce cosa vuol dire un uomo. Lei pensa che se si apre una porta significa desiderio ma non è così. A lei piace stare in televisione, è falsa e bugiarda! Quando siamo lontani dalle telecamere non mostra il desiderio. Io di solito con qualsiasi donna con cui sono stato ci sono rimasto amico, a lei invece questo non piace. E’ troppo chiusa, troppo seria, non ha mai aperto il suo cuore. Ha cercato tutte le scuse per trovare del male in me, al posto di lavorare su di lei per aprire il cuore!”Mai, ma proprio MAI, nello studio diavevamo sentito descrivere Gemma Galgani in maniera più precisa e puntuale di questa. Poche parole, ma sufficienti a tracciare l’impietoso (ma assolutamente calzante) ritratto della dama. E fortuna che Fabio Cannone l’italiano lo mastica poco, che non oso pensare che asfaltata le avrebbe dato se solo avesse avuto maggiore proprietà di linguaggio.