Un follower provoca Chiara Ferragni tirando in ballo Fedez l’influencer reagisce così

UninNonostante le loro strade si siano ormai separate, i nomi dicontinuano ad essere inevitabilmente associati.Ne sa qualcosache si è ritrovata a rispondere a un commento che tirava inl’ex marito nonostante non fosse attinente con quanto pubblicato.L’imprenditrice digitale, infatti, ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video in cui mostrava un suo outfit. Tra i diversi commenti apparsi sotto al filmato, anche quello di unche ha scritto: “Sempre teammi dispiace”. Un apprezzamento nei confronti dell’ex marito dial qualeha replicato: “Contento tu”.@A new incredible format ? original sound –, che di recente è stata duramente criticata sul web per aver pubblicato una chat con il figlio Leone, intanto continua la sua storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera.