Lapresse.it - Ue, Angela Merkel: “Non può restare cristallizzata nella sua forma attuale”

Leggi su Lapresse.it

L’ex cancelliera tedescaè a Milano nell’ambito della promozione del suo libro ‘Libertà’, edito da Rizzoli. Al suo arrivo al primo dei due appuntamenti in programma oggi nel capoluogo lombardo, un firmacopie con accesso esclusivo previo acquisto del libro alla Rizzoli Galleria,Galleria Vittorio Emanuele II,ha salutato in italiano i giornalisti che l’attendevano all’ingresso sul retro. “Buongiorno”, ha detto scendendo dall’auto, dirigendosi poi all’interno. Alle 18.30presenterà poi il suo libro all’Ispisede dell’istituto, Palazzo Clerici, insieme a Walter Veltroni: un evento promosso da Rizzoli in collaborazione con l’Ispi, a 90 anni dalla fondazione dell’Ispi. Di cosa parla il suo libro‘Libertà’ è un’autobiografia, “una riflessione sulle condizioni dell’azione politica in un’epoca di scontro sempre più accentuato, è una lente unica per guardare nel cuore del potere ed è soprattutto un potente appello a favore della libertà”, si leggepresentazione degli eventi.