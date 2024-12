Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Napoli: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per le inaspettate ambizioni europee dovranno scontrarsi con la voglia dei partenopei di rialzarsi dopo aver perso la testa della classifica.vssi giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 18 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI friulani si presentano a questa sfida con sfiducia grazie alla vittoria ottenuta a Monza nell’ultimo turno di campionato. Tre punti che, oltre ad interrompere una striscia negativa di quattro partite senza esultare, hanno permesso alla squadra di Runjiac di risalire al nono posto a quota 20 punti. L’obiettivo resta sempre la salvezza,ma si può iniziare a sognare qualcosa in più.I partenopei , invece, si leccano le ferite per l’inopinata sconfitta interna contro la Lazio che è costata la vetta della classifica a beneficio dell’Atalanta, che ora vanta due punti di vantaggio su di loro.