Oasport.it - Slittino, a Oberhof l’ultima tappa prima delle vacanze natalizie: gli italiani vogliono emergere

Siamo pronti per alzare il sipario sulladi(Germania) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di2024-2025. Dopo le tappe di Lillehammer e Igls si torna in azione per unagrandi classiche della stagione. Sul budello della Turingia andrà in scena l’ultimo fine settimana di garedella lunga pausa natalizia. Si tornerà in azione, infatti, solamente nel weekend del 4-5 gennaio con ladi Sigulda (Lettonia) che darà il via alla fase cruciale della stagione.Come arriviamo all’appuntamento di? L’equilibrio regna ancora sovrano, com’è normale che sia. Nel singolo donne comanda la padrona di casa Julia Taubitz con 185 punti contro i 146 di Madeleine Egle, che si è riscattata a Igls dopo il settimo posto di Lillehammer, quindi 145 per Emily Sweeney e 140 per Lisa Schulte.