Sinner tifosi sbalorditi | costa un occhio della testa

nel mirino del web: ecco perché.Prima si è intrattenuto un po’ con Max Verstappen, poi ha fatto un giro in auto, a 300 km/h, in compagnia di Charles Leclerc. E infine, per concludere la giornata nel migliore dei modi, ha sventolato la bandiera a scacchi e decretato ufficialmente la fine del Gran Premio di Abu Dhabi. Deve essere stata una giornata memorabile, insomma, per Jannik, appassionatissimo di Formula 1 oltre che di tennis.un(LaPresse) – Ilveggente.itUna presenza, la sua, che non è assolutamente passata inosservata, anzi. Il numero 1 del mondo è stato, se vogliamo, il protagonista indiscusso di quest’ultimo appuntamentostagione. Arrivato a sorpresa, ha subito conquistato la scena, splendendo in due modi diversi: come re incontrastato del ranking Atp e come campione di stile.