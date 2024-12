Liberoquotidiano.it - "Serve un ricovero urgente in una casa di cura": Bertolucci picchia durissimo contro Medvedev

Una stagione deludente, contrassegnata da sconfitte continueJannik Sinner fatta eccezione per la vittoria di Wimbledon. Daniilha deluso in questo 2024 e dovrà rilanciarsi nella prossima stagione. Deludente persino alle Finals, dove oltre a perdereil 23enne altoatesino si è reso protagonista di un episodioverso — ha spaccato la racchetta — nel match inaugurale dei gironiTaylor Fritz. Non sazio, ha poi provocato sia il giudice sia il pubblico torinese. Atteggiamento che non è passato inosservato anche nel podcast La Telefonata condotto da Paoloe Adriano Panatta, gli eroi della Coppa Davis 1976: ”Dovrebbe ricoverarsimente in unadie prendersi qualche tranquillante. Ma roba di un paio di settimane minimo, eh", le parole di