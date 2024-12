Se torna in galera non dispiace a nessuno Fabrizio Corona denunciato da Theo Hernandez e Zoe Cristofoli per il video

Leggi su Caffeinamagazine.it

Altra bufera in arrivo per. L’ex re dei paparazzi avrebbe ricevuto una denuncia dal vip dopo le pesanti accuse che gli aveva rivolto. La notizia è stata confermata nelle scorse ore dalla compagna di questo personaggio famoso, che ha subito risposto alla domanda di una follower che le chiedeva di agire in un determinato modo contro l’ex di Nina Moric.avrebbe subito questa denuncia dal vip, dopo che lo ha accusato di essersi reso protagonista di un gesto scioccante. Ovviamente certezze non ce ne sono, maè stato convinto di ciò che ha rivelato e adesso rischia di pagare duramente le conseguenze per questo suo comportamento.Leggi anche: “Oh, ma è lei”. La reazione di Sophie Codegoni dopo l’intervista di Basciano anei guai, denuncia dal vip: cosa sta succedendoè quindi statoda questo vip, che è un calciatore, dopo aver puntato il dito contro di lui, accusandolo di essere l’autore di una presunta aggressione ai danni di una ragazza in un locale.