Riscoprire il teatro. Torna la rassegna 'Le vie della musica'

L’appuntamento con "Le VieMusica" è un evento consolidato e atteso. Un evento che si sviluppa lungo tutto il calendario invernale e che offre opportunità di raggiungere - anche dalla Valdisieve - i principali eventi musicali in programma a Firenze, nello specifico alVerdi. Una proposta che ha sempre raccolto numerose adesioni. Dopo il record di iscrizioniscorsa edizione (arrivato a duecento partecipanti) laè stata per questo confermata anche per la Stagione 2024/25, in occasione delle celebrazioni per la sua ventesima edizione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo generale di diffondere la cultura sul territorio. Destinatari del progetto sono gli abitanti dell’area metropolitana, Valdisieve compresa. Per loro è stata creata una rete composta da ben quattro itinerari, con servizio di pullman che si snodano verso tre direttrici: Mugello, Valdisieve e Chianti Fiorentino.