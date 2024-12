Movieplayer.it - Rapunzel - L'intreccio della torre avrà una versione live-action diretta da Michael Gracey?

Potrebbe essere, il regista di The Greatest Showman, a occuparsidi- L'- L', film animatoDisney arrivato nelle sale nel 2010, potrebbe avere un adattamento, come accaduto ad altri classici come Cenerentola e Biancaneve, e alla regia potrebbe essere impegnato. Il filmmaker ha recentemente diretto Better Man, il progetto biografico sulla vita e sulla carriera del cantante Robbie Williams. Il nuovoDisneyt Il film- L'sembra uno dei titoli su cui la Disney vuole concentrarsi per proseguire la produzione degli adattamentidei propri classici di animazione. La bozza più recentesceneggiatura è stata firmata da Jennifer .