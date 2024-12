Tarantinitime.it - Nuove divise al Cpt, Tacente: “Segnale di attenzione dell’azienda verso i dipendenti”

Tarantini Time QuotidianoCtp Taranto rinnova ledei suoi. In seguito all’aggiudicazione della gara per la fornitura e la distribuzione delle uniformi destinate al personale dell’area Movimento (operatori di esercizio e coordinatori), nei giorni scorsi, c’è stata la consegna del nuovo vestiario. Che, prima dell’ultima riunione del consiglio di amministrazione, è stata simbolicamente sancita dalla presenza di tre autisti con il nuovo look aziendale in grande evidenza.Tutto ha origine il 5 dicembre del 2023. Quel giorno, infatti, il cda di Ctp ha avviato la procedura amministrativa. “Quando abbiamo approvato quella delibera, il nostro obiettivo – ricorda il presidentedi trasporto, l’avvocato Francesco– era quello di garantire un approvvigionamento delleuniformi adeguato alle esigenze del personale”.