Nuoto Benedetta Pilato esce di scena nei 100 rana Miressi fatica 4×50 mista mixed in finale nei Mondiali in vasca corta

Finite nell’album dei ricordi le batterie della seconda giornata dei2024 diin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) gli atleti hanno dovuto spingere fin dal mattino per meritarsi l’approdo alle semifinali e alle finali previste a partire dalle 17.30.In casa Italia c’è stata la grande delusione dell’eliminazione nelle batterie dei 100femminili di. L’azzurra si presentava con il secondo tempo al mondo in stagione e la sua prestazione è lontanissima dall’eccellenza che aveva mostrato un mese fa negli Assoluti di Riccione. Ventesima nell’overall la pugliese in 1:05.30 in una graduatoria comandata dalla britannica Angharad Evans (1:03.45) a precedere l’americana Lilly King (1:03.50) e la cinese Tang Qianting (1:03.52).Nella stessa distanza al maschile sono stati invece due i nuotatori nostrani a centrare il pass per le semifinali.