Sport.quotidiano.net - Mukiele trafigge l'Inter allo scadere: vince il Leverkusen 1-0

, 10 dicembre 2024 – Cade all’ultimo minuto l’imbattibilità dell’in Champions League. La squadra di Inzaghi capitola al 90’ contro il Bayer Levekusen,da pochi passi, e subisce il primo gol e la prima sconfitta dell’edizione 2024/2025. Partita non scintillante dei nerazzurri, ma condotta difensivamente bene fino, quando una palla ciondolante in area ha acceso il destro diche ha trafitto l’incolpevole Sommer. La sconfitta non compromette il percorso verso gli ottavi, con il Liverpool in fuga e ilche ha operato il sorpasso, ma l’ora rischia di essere risucchiata dal gruppone della zona centrale, anche se la trasferta di Praga dovrebbe fornire una chance importante per fare i punti che mancano. Inzaghi dovrà lavorare sulla fase offensiva, quasi assente, e in generale su una manovra poco efficace, che aveva portato la partita sui binari dello zero a zero fino alla fine.