Iodonna.it - Mentre è al cinema il sequel, ca in chiaro il primo capitolo delle avventure della giovane polinesiana Vaiana

Leggi su Iodonna.it

Speranza, coraggio, rispetto per la natura e le tradizioni. Sono alcuni ingredienti di Oceania, in onda questa sera alle 21,30 su Rai 1. Coniugando innovazione e tradizione, all’epocasua uscita, nel 2016, il film ha rappresentato l’inizio del rinascimento Disney. È ilfilm interamente in CGI di John Musker e Ron Clements, coloro che, nel 1989, avviarono con La sirenetta la rilettura disneyana di alcuni grandi classiciletteratura con approccio fedele ma moderno e femminista. Il trailer di “Oceania 2”, la nuova avventura die Maui X Leggi anche › Da Cenerentola a Oceania: vecchie e nuove eroine per le ragazzine di oggi La protagonista di Oceania è(Moana in originale): una principessa che non ha bisogno di trovare un principe azzurro lungo il suo percorso.