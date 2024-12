Sport.quotidiano.net - Matteo Berrettini, lettera al tennis: “Ho sentito che eri l’amore della mia vita”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 11 dicembre 2024 – "Caro. Hoche eri l'amoremia.”. Inizia così lad’amore diverso il, pubblicata sul sito ufficiale dell’Atp. “Sei stato una sfida e continui ad esserlo ed è per questo che mi piaci così tanto. Sei sempre stato una questione di famiglia, qualcosa che scorreva nel nostro sangue – continua la– La prima cosa che hanno fatto i miei è stato darmi una racchetta, quando avevo solo tre anni. E ricordo che non mi piaceva il, così ho smesso. Ho ricominciato a otto anni, perché mio fratello, più piccolo di me, mi ha chiesto di tornare a giocare per divertirsi. Mio fratello voleva sempre essere Djokovic, io sceglievo Federer: giocavamo per ore in casa, con i palloncini, con racchette piccole o grandi, non era importante.