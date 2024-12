Terzotemponapoli.com - Lorenzo Insigne, scaricato dal Toronto

Leggi su Terzotemponapoli.com

dalil suo nome è comparso su una listaGli Expansion Drafts della MLS sono pronti a prendere il via nella giornata di domani epotrebbe clamorosamente lasciare il. Si tratta di un evento importante in cui le nuove squadre della Major League Soccer possono scegliere alcuni calciatori per integrare le loro rose. In questo caso il ricchissimo San Diego FC sarà la trentesima squadra della MLS 2025 inserita nella Western Conference del torneo. Ebbene in questa sorta di mercato speciale il San Diego può selezionare fino a cinque giocatori, uno solo per ogni club.Ilha presentato la sua lista dei giocatori “unprotected” e tra questi c’è anche. Un po’ a sorpresa è comparso il nome dell’ex capitano del Napoli che potrebbe anche essere acquistato dal San Diego del magnate egiziano Mohamed Mansour.