Ilgiorno.it - “L’insostenibile riproducibilità dell’arte“

Leggi su Ilgiorno.it

. Dal museo delle opere scomparse alla perduta autenticità dell’artista. È il tema delle “Conversazioni d’arte“ di stasera alle 18, a cura di Johan & Levi in collaborazione con Fondazione Luigi Rovati (appuntamento alla Sala conferenze di corso Venezia 52). L’arte, si legge nella presentazione, è stata copiata, erroneamente attribuita e dispersa per molteplici ragioni sin dalla notte dei tempi: sulle tracce delle opere perdute, si visiterà un museo che non c’è, composto dai capolavori che non hanno retto l’urto della Storia. Attraverso un’indagine coinvolgente che copre un vasto ambito storico e geografico, una riflessione sulla caducità di ogni creazione umana, come monito per valorizzare ciò che è rimasto e tutelare al meglio l’arte del futuro.