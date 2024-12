Iodonna.it - L'attrice avrebbe trovato «qualcosa di sconvolgente» sul telefono del cantante. Solo un mese fa, aveva annunciato di aspettare un figlio

Appena unfa, Megan Foxsvelato con gioia e speranza di essere finalmente incinta del suo primocon Machine Gun Kelly, un momento chesuscitato emozione nei suoi fan. Ma come spesso accade nelle storie d’amore sotto i riflettori, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. A pochissima distanza da quell’annuncio tanto atteso, la coppia sembra essere giunta a una rottura inaspettata. Un addio che, sebbene non ufficializzato, è stato confermato dalle voci che si rincorrono da giorni, portando con sé un carico di confusione e dispiacere. Megan Fox, tra carriera e amori guarda le foto Megan Fox, i motivi della crisi con Machine Gun KellyLa separazione tra Megan Fox e Machine Gun Kelly sarebbe avvenuta durante il weekend del Ringraziamento, a Vail, in Colorado.