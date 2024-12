Quotidiano.net - Israele occupa il Monte Hermon: commando in azione nella crisi siriana

Leggi su Quotidiano.net

"Ho ordinato alle nostre forze armate dire la zona cuscinetto fra noi e la Siria, nonché le postazioni elevate più vicine. Ciò include la vetta del, che io ben ricordo dal periodo in cui servivo nell’unità scelta ‘Sayeret Matkal’.". In Benjamin Netanyahu gli ultimi sviluppi dellain Siria hanno innescato anche un momento di nostalgia. "Operammo nel(2.800 metri, ndr) con i miei soldati, immersineve, in un clima che gelava le ossa. Anche i miei fratelli Ido e Yoni, che Dio benedica la sua memoria, operarono là". Adesso, sulla vetta del, sono tornati iisraeliani, spediti in tutta fretta sabato per giocare di anticipo sulle forze ribelli che avevano appena abbattuto il regime di Bashar Assad. Quello sviluppo, secondo, significa l’abolizione di fatto degli accordi di separdelle forze sulle alture del Golan, raggiunti nel 1974 all’indomani della guerra del Kippur.