Quotidiano.net - Instagram down con Whatsapp e Facebook: cosa sta succedendo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 dicembre 2024 – I social di Meta in. Sono molti gli utenti che hanno difficoltà ad accedere a. E anche, stando al sitodetector, dà problemi. I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati intorno dopo le 18.40. In pochi minuti le segnalazioni erano migliaia: arrivano un po’ da tutta Italia, ma soprattutto dalle grandi città del Nord e del Centro. Persembra che le difficoltà maggiori siano riscontrate nell’invio di messaggi, per Istagram nel caricamento delle pagine, mentre il 65% delle segnalazioni che coinvolgono, riguardano la app. Notizia in aggiornamento