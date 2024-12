Thesocialpost.it - Incidente su un peschereccio al largo di Fano: morto un 50enne

, 11 DIC – Tragedia in mare aldi, dove un uomo di circa 50 anni, membro di undella flotta di Ancona, ha perso la vita durante le operazioni di pesca a quattro miglia dalla costa. La segnalazione dell'è giunta alla centrale operativa della Capitaneria di porto di Pesaro intorno alle 7 del mattino, attivando immediatamente le operazioni di soccorso.La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni, il marinaio sarebbe stato colpito da un cavo, finendo in mare. Nonostante il tempestivo recupero a bordo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.L'sarà oggetto di un'indagine amministrativa e penale per accertare le cause e le responsabilità. La comunità marittima è sotto shock per questa tragica perdita. (ANSA)