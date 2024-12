Iltempo.it - In tilt il "cervellone" di Cerbero. Ma da oggi partono le multe

Leggi su Iltempo.it

Finisce la fase di sperimentazione e dadiventa operativo nelle strade della Capitale per controllare le "leggerezze" di chi si mette al volante, multando tutte le infrazioni al nuovo codice della strada. Dopo la formazione degli operatori e la distribuzione degli apparati ai gruppi territoriali e di pronto intervento, i 20 dispositivisono pronti ad operare in tutti i municipi, dal centro alle zone più periferiche, contribuendo a garantire maggiore sicurezza sulle strade, anche in vista dell'imponente afflusso di persone previsto per il Giubileo. La nuova tecnologia basata sull'utilizzo di una telecamera a doppia direzione, con due punti di ripresa, davanti e dietro, e reti neurali per l'uso dell'intelligenza artificiale in grado di osservare, capire e segnalare all'operatore di polizia le anomalie riscontrate durante le attività di pattugliamento, continuerà il suo lavoro per le strade della Capitale, e lo farà da"a pieno regime" per consentire al sistema Prosa, che gestisce le contravvenzioni, di elaborare al meglio tutti i dati acquisiti, trasformando le contravvenzioni in verbali da notificare entro i tempi previsti.