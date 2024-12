Iltempo.it - Il super accusatore conferma: "De Raho sapeva dei dossieraggi di Striano"

Dal verminaio alla resa dei conti nell'Antimafia. La nuova audizione a Palazzo San Macuto sull'inchiestao ha messo alle strette Federico Cafiero De, il pentastellato che guidava laprocura ai tempi degli spioni e che vice presiede la Commissione intenta a indagare su& Co. Sono mesi che l'ex procuratore grillino è nel mirino per il presunto conflitto di interessi nell'attività della Commissione d'inchiesta, che deve fare luce sulle intrusioni illecite del finanziere Pasquale, in concorso con l'ex pm Antonio Laudati e tre giornalisti di Domani, ai danni di politici del centrodestra. Nelle ultime settimane la bufera su Deha raggiunto l'apice, con la scoperta di una relazione che il suo vice Giovanni Russo giura di aver mostrato al capo nei primi mesi del 2020, quando avrebbe informato il procuratore della condotta illecita die delle interferenze con altri gruppi di lavoro.