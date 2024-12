Scuolalink.it - Il lavoro gratuito dei docenti: un’emergenza da affrontare

Il fenomeno deldei, celato dietro le numerose attività extracurricolari e le uscite didattiche, è un problema più diffuso di quanto si creda. In particolare, le richieste di accompagnare gli studenti durante le visite guidate, anche nei giorni festivi, sono diventate una prassi consolidata in molte scuole. Questa situazione, oltre a ledere la dignità professionale degli insegnanti, crea un precedente pericoloso che rischia di svalutare ildocente. Un danno per la professione e per gli studenti L’abitudine di chiedere aidi svolgere compiti aggiuntivi senza un adeguato compenso non solo danneggia la loro immagine professionale, ma incide negativamente anche sulla qualità dell’insegnamento. Gli insegnanti, infatti, si trovano a dover conciliare un carico disempre più pesante con le richieste provenienti dalle famiglie e dalle istituzioni scolastiche.