Nerdpool.it - Hazelight Games si prepara all’annuncio del suo prossimo titolo

, studio responsabile di Brothers, A Way Out, It Takes Two, ha condiviso su X (meglio conosciuto come Twitter) un video del loro studio di Stoccolma. Vediamo come gli sviluppatori siano al lavoro sul loro, il cui annuncio, come si può vedere al termine del video, arriverà durante la cerimonia dei The Game Awards. https://twitter.com//status/1866533947548766380Inoltre, da quanto si può vedere il nuovo gioco avrà come protagoniste due ragazze (Mio e Zoe), e verrà utilizzato il motion capture per rendere al meglio i loro movimenti. Anche i suoi avranno un grande impatto sul gioco e, da quanto sentito, sembra proprio che ci sarà da ridere.Ora non resta che aspettare i The Game Awards il 12 dicembre per scoprire questo nuovodiStudios!