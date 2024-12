News.robadadonne.it - Gli 80 anni di Gianni Morandi, l'”eterno ragazzo” della musica italiana

Leggi su News.robadadonne.it

Istrionico, simpatico, autoironico, Giha vissuto praticamente tutte le fasi più importanti, diventando una vera e propria icona non solo per le generazioni più adulte, ma anche per quelle più giovani, che ne apprezzano lo spirito e la capacità di mettersi in gioco e reinventarsi, ammirazione riservata solo a pochi artisti in grado di catturare il cuoreGen Z, come Orietta Berti, o Loredana Bertè.Idolo delle giovanissime degli’60 e ’70 grazie soprattutto ai “relli”, oggisi fa apprezzare dagli under 30 per le risposte ironiche e divertenti sui social, spaziando quindi indistintamente tra almeno tre generazioni.Proprio l’11 dicembre il cantante compie 80, un traguardo invidiabile raggiunto con grande spirito: nato a Monghidoro, nel bolognese, nel 1944, da Renato e Clara Eleonora Lorenzi,non ha mai fatto mistero di essere nato in una famiglia umile e modesta: “Ho la quinta elementare – ha detto tempo fa in un’intervista per Oggi – Non c’erano le scuole medie a Monghidoro, e si decise che non sarei andato al paese vicino.