Davidemaggio.it - Ecco i finalisti di Sanremo Giovani 2024

Il palco del Teatro Ariston è sempre più vicino, ma prima dovranno passare per il Teatro del Casinò di. Solo quest’ultimo step permetterà allepromesse della musica italiana di accedere al Festival di2025.Alessandro Cattelan ha condotto la semifinale diche ha decretato i 6della kermesse young del Festival della Canzone Italiana. Al termine delle cinque serate, andate in onda su Rai 2, la commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda) ha deciso chi dei 24 cantanti selezionati avrà la possibilità di accedere alla finale.In programma mercoledì 18 dicembre in diretta in prima serata su Rai 1, Saràcon Conti e Cattelan svelerà le 4 Nuove Proposte di2025.