Doni e sorrisi nei reparti di pediatria e ostetricia. Gli azzurri in visita al San Giuseppe

A Empoli anche quest’anno Babbo Natale non è vestito di rosso, ma di azzurro. E per la verità ne sono stati avvistati anche più di uno. Niente a che vedere naturalmente con il personaggio simbolo del Natale per i più piccoli, con tanto di barba bianca e carrozza trainata da renne, bensì con il consueto appuntamento in questo periodo dell’anno per i giocatori dell’Empoli, da sempre promotori di iniziative per regalare un sorriso a chi vive queste festività natalizie in maniera, purtroppo, meno fortunata. Ieri, infatti, nonostante l’impegno in campo con il terzultimo allenamento in vista della prossima sfida con il Torino di dopodomani, Liberato Cacace, Lorenzo Colombo, Mattia De Sciglio, Liam Henderson e Devis Vasquez hanno fattoal reparto die a quello didell’ospedale Sandi Empoli, consegnando pandori eai piccoli pazienti e alle loro famiglie.