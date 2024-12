Uominiedonnenews.it - Don Matteo 14, Ultima Puntata: Il Colonnello Tommasi Rischia La Vita!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Don14,: ilviene aggredito e le sue condizioni sono molto gravi. Intanto Diego deve prendere la decisione più importante della sua!Don14 prosegue ed arriva al tanto atteso ultimo appuntamento. Nel corso dell’, al centro dell’attenzione ci sarà ilGiulioche si troverà in una situazione tale per cui rischierà la. Durante l’però rimarrà protagonista anche Diego che alla fine sarà chiamato a prendere una decisione definitiva sulla suasentimentale. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Don14: dove eravamo rimasti?Cecchini inizia ad avere una forte preoccupazione che riguarda Martina. La ragazza infatti si comporta in maniera sfuggente ed evasiva verso di lui e, per questo motivo, il maresciallo inizia a chiedersi che cosa stia succedendo.