Metropolitanmagazine.it - Cherry Seaborn, chi è la moglie di Ed Sheeran e la brutta malattia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, è ladi Ed, un grande amore tra il cantautore e l’amica di infanzia che non si sono mai lasciati. La coppia ha due figli: Lyra Antarcticae Jupiter. I due si sono conosciuti quando erano entrambi ragazzini, visto cheè una amica di infanzia del cantautore che proprio sui social ha parlato della compagna dicendo: “siamo molto felici e innamorati, anche i nostri gatti sono felici come una Pasqua”. Una donna che è stata anche musa e fonte di ispirazione per il brano “Perfect”, una delle ballad più belle della sua carriera. L’incontro tra i due è avvenuto alle scuole a Suffolk, ma tra i due non è stato amore a prima vista almeno non perche era già fidanzata con un altro ragazzoQualche anno dopo però è nata la scintilla e da anni i due sono inseparabili.