Chatbot "invita" un ragazzino a "uccidere i genitori" che gli pongono dei limiti per l'uso del cellulare

Denuncia: Unha suggerito a un bambino diper le restrizioni sul tempo davanti allo schermoAncora polemiche e grandi preoccupazioni a causa delle risposte fornite dall’intelligenza artificiale ad alcuni utenti, in questo caso ragazzini. Questi episodi si stanno moltiplicando: di recente, uno studente era statoto a “uccidersi” ed era stato definito “inutile e dannoso per il pianeta” da una AI alla quale aveva chiesto semplici informazioni su una ricerca universitaria. Ma quello che arriva dal Texas, se possibile, è un caso ancora più allarmante, perché coinvolge alcuni adolescenti. E pone in luce una problematica che sta assumendo contorni distopici: non si tratta solo dell’evoluzione delle AI, della quale sappiamo davvero poco – e che ha portato diversi ricercatori a lanciare l’allarme sulla potenziale pericolosità di questo mezzo in futuro.