Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo maschile Hochfilzen 2024. L’Italia tenta nuovamente di abbattere l’eterna chimera

Messa in cassaforte la macro-tappa finlandese, ladeldilascia il Nord e si stanzia sulle Alpi. Come da tradizione, il secondo appuntamento stagionale si disputa in Austria. Nel weekend si gareggia a, uno dei contesti meglio conosciuti dal massimo circuito.Il Langlauf undzentrum, situato in Tirolo, ha dimostrato di saper garantire tracciati innevati anche in dicembre. L’organizzazione ha sormontato più volte gli ostacoli eventualmente proposti da un tempo atmosferico inclemente. All’occorrenza, la neve è stata prelevata dalla vicina Kitzbühel e trasferita con camion da trasporto!Guardando al settoreha già ospitato la bellezza di 71 gare individuali di primo livello (11 venti km, 32 sprint, 25 inseguimenti, 3 mass start) a cui ne vanno aggiunte 29 a squadre (28 staffette e 1 prova a pattuglie).