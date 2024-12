Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter 1-0: semplice passo falso o colpevole superficialità? | Inter Chat Live

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata odierna si concentrerà sulla prima sconfitta europea per i nerazzurri, caduti 1-0 soltanto nel finale sul campo del. Nel dettaglio le discussioni e le analisi verteranno sulla possibilità di uno di una, specialmente nelle scelte di formazione di Simone Inzaghi, con tanto turnover. In conduzione Romina Sorbelli, con i redattori Filippo Miosi e Giulio Di Cienzo.