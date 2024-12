Liberoquotidiano.it - Ballando, cosa succede tra Bruganelli e Madonia lontano dalle telecamere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Beccati insieme, levigati e affiatati, Taylor Mega e Fabrizio Corona a La Boutique Centrale a Montecatini. Erano a cena durante un DJ set di Madame Betty.bolle in pentola? Tre miti della musica anche nel cinema saranno al centro della programmazione del 29esimo Capri, Hollywood - The International Film Festival (26 dicembre - 2 gennaio): Pino Daniele con il docu-film “Nero a metà”, Peppino Di Capri con un'anticipazione del film di Cinzia TH Torrini per Rai Fiction “Champagne” e Frank Sinatra col docu-film “Sinatra! Eternity” di Michael Oblowitz e Giorgos Papatheodorou. Ad annunciarlo è Tony Renis, presidente onorario del festival organizzato dall'Istituto Capri nel mondo e organizzato col sostegno del MiC-Dg Cinema e della Regione Campania, insieme ad Intesa Sanpaolo, Frecciarossa, Riflessi e Givova.